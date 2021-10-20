КНДР підтвердила, що запустила в море балістичну ракету, яка здатна «ковзати і стрибати»

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Північна Корея підтвердила, що 19 жовтня запустила в Японське море балістичну ракету. Таким чином КНДР випробувала нову балістичну ракету, що запускається з підводних човнів.

Про це повідомляє державне північнокорейське інформаційне агентство KCNA та видання NK News.

Відомо, що ракета приводнилася в Японському морі, пролетівши близько 450 км на максимальній висоті 60 км. У середу, 20 жовтня, державні ЗМІ Північної Кореї заявили, що ця ракета оснащена новою технологією «управління і самонаведення», яка дозволяє їй рухатися в бічному напрямку. Вона також здатна «ковзати і стрибати». Ракету запустили з того ж підводного човна, з якого запускали ракету під час випробувань 2016 року.

Як пише BBC, балістичні ракети вважаються небезпечнішими, ніж крилаті ракети, тому що вони можуть нести більш важкий вантаж, мають більшу дальність і можуть швидше літати.

У жовтні 2019 року Північна Корея випробувала балістичну ракету «Пукгуксон-3», запустивши її з підводного човна. Запуск був під великим кутом, щоб мінімізувати «зовнішню загрозу». Однак якби ракету запустили по стандартній траєкторії, а не по вертикальній, вона могла б пройти близько 1 900 км. Це поставило б всю Південну Корею і Японію в зону досяжності. Запуск з підводного човна також може утруднити виявлення ракет і дозволить Північній Кореї розмістити свою зброю далеко за межами Корейського півострова. Організація Обʼєднаних Націй прямо забороняє Північній Кореї випробовувати балістичні ракети, а також ядерну зброю.

Північна Корея просуває свої ракетні випробування, оскільки Південна Корея також розробляє власну зброю, що, на думку спостерігачів, перетворилося на своєрідні перегони на Корейському півострові. Сеул нещодавно представив ракету, що запускається з підводних човнів, і цього тижня проводить найбільшу оборонну виставку у Південній Кореї. Також найближчим часом Корея планує запустити власну космічну ракету.