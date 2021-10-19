У Житомирі посилили карантин — ввели нові обмеження на роботу ринків та торгових центрів

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У Житомирі з 23 жовтня запровадять нові карантинні заходи. Будуть посилені обмеження на роботу ринків та торгових центрів.

Рішення ухвалили на засіданні регіональної комісії ТЕБ та НС.

У місті запровадять додаткові обмеження на роботу ринків, торгових центрів, закладів торгівлі та на послуги:

1 людина на 10 кв. м;

не більше 50% заповненості торгової площі;

допуск відвідувачів лише у масках;

100% співробітників повинні мати сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест на коронавірус.

Також будуть запроваджені обмеження на роботу кафе і ресторанів. Там дозволять приймати лише 50% відвідувачів, а працювати вони зможуть лише за умови вакцинації 100% працівників або наявності негативного тесту. Також обмежили і години роботи — з 6 ранку до 23 вечора.

Готелі та хостели зможуть працювати лише у разі 100% вакцинації персоналу або наявності негативного тесту на коронавірус.