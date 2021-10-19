Суд виніс вирок лейтенанту СБУ за напад на прикордонників

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Краснопільський райсуд Сумської області дав лейтенантові СБУ за напад на прикордонників 5 років позбавлення волі умовно, а також позбавив його офіцерського звання і права обіймати протягом 3 років посади в правоохоронних органах.

Про це повідомляє спецпрокуратура.

Слідство встановило, що 18 липня в Сумській області лейтенант і підполковник Служби безпеки України напали на прикордонний наряд і побили двох прикордонників. Вони забрали у них патрони, частину з яких згодом підкинули в місцевий відділ Держприкордонслужби, а зброю прикордонників залишили на місці злочину.

Обвинувачений лейтенант повністю визнав свою провину, розкаявся і уклав угоду зі слідством.

Слідство щодо підполковника СБУ завершено. Зараз він ознайомлюється з матеріалами справи, після чого справу передадуть до суду.