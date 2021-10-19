Глава Пентагону підтвердив підтримку України та закликав Росію припинити війну на Донбасі

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Twitter / ZelenskyyUa

Міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту в Україну заявив, що Росія розпочала війну на Донбасі та перешкоджає мирному врегулюванню конфлікту. Він закликав Кремль припинити війну на сході України та дестабілізацію в Чорному морі.

«Давайте чітко говорити, що Росія розпочала цю війну і Росія є тим каменем, який перешкоджає мирному врегулюванню. Вони почали порушувати територіальну цілісність і суверенітет України», — наголосив Остін на спільному брифінгу з міністром оборони України Андрієм Тараном у Києві.

Глава Пентагону зазначив, що з 2014 року США виділили понад $2,5 млрд для Збройних сил України і надалі Білий дім продовжить надавати Україні необхідну підтримку у фактично війні з Росією.

«Ми робитимемо все можливе з нашого боку, щоб підтримати Україну, розвивати її спроможність захищати її територіальну цілісність та недоторканність», — заявив міністр та закликав РФ припинити дестабілізацію в Чорному морі та вздовж українських кордонів, а також зупинити кібератаки на США та їхніх союзників.

У контексті безпекової ситуації він наголосив, що жодні треті країни не мають права впливати на визначення Україною своєї майбутньої зовнішньої політики, особливо щодо вступу в НАТО.

«Жодна третя країна не має права вето на вступ до НАТО. Україна, як я вже зазначив, має право вирішувати свою майбутню зовнішню політику без зовнішнього втручання. Я скажу, що наша підтримка українського суверенітету є непохитною, і ми продовжуватимемо працювати разом для того, щоб запевнити, що ми на правильному шляху, і Україна може себе захистити», — сказав Остін.

Міністри оборони США та України також обговорили зміцнення партнерства в Чорноморському регіоні, щоб протистояти діям РФ.

«Цей регіон є дуже важливим для нас, і ми продовжимо нашу підтримку нашим партнерам для гарантування безпеки в цьому регіоні», — сказав американський міністр.

Він зазначив, що змін у позиції і можливостях США немає.

Нагадаємо, що коли навесні 2021 року Росія почала стягувати свої війська до українського кордону, Остін пообіцяв підтримку Україні у разі ескалації.