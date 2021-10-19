У Чехії комісія Сенату погодилась, що президента Земана треба позбавити повноважень. Він у лікарні у «непевному» стані

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У Чехії комісія Сенату з питань Конституції одностайно погодилася з тим, що 77-річний президент Мілош Земан має скласти повноваження глави держави. За даними Центрального військового госпіталю, він наразі не в змозі виконувати свої обовʼязки як президент.

Про це повідомляє чеське видання iDnes у вівторок, 19 жовтня.

У другій половині дня глава Сенату Мілош Вистрчил обговорить з керівниками фракцій Сенату і головами партій подальші кроки. 66 стаття Конституції передбачає, що повноваження глави держави будуть розділені між іншими вищими посадовими особами.

Чеська Конституція передбачає, що для позбавлення президента повноважень потрібна згода абсолютної більшості законодавців у верхній та нижній палатах парламенту. Однак зняття повноважень з глави держави не означає зміщення президента.

Нижня палата парламенту (Палата депутатів) не зможе ухвалити рішення до свого інавгураційного засідання, яке почнеться 8 листопада. Водночас наступне засідання верхньої палати чеського парламенту (Сенату) почнеться 26 жовтня.

Для керівництва країни окрема проблема полягає в тому, що Земана госпіталізували на наступний день після виборів до парламенту. За Конституцією тепер він зобовʼязаний запропонувати кандидатуру на пост глави уряду, але через хворобу не може цього зробити.

Зазначимо, що чеська поліція почала розслідувати можливий «злочин проти республіки» після брифінгу про стан Земана. Адміністрацію президента підозрюють у можливих порушеннях при інформуванні громадськості про стан здоровʼя президента. Напередодні глава Сенату Мілош Вистрчил розповів про відповіді на запит з лікарні, в якій перебуває Земан: його довгостроковий прогноз стану здоровʼя «дуже непевний», і тому можливість його повернення до роботи в найближчі тижні оцінюється як «малоймовірна».