Xiaomi почне виробляти власні електрокари у 2024 році
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Fortune Live Media / Flickr
Генеральний директор китайської компанії Xiaomi Лей Цзюнь заявив, що китайський виробник смартфонів почне масове виробництво власних електроавтомобілів в першій половині 2024 року.
Про це він заявив на заході для інвесторів, повідомляє Reuters.
Після цієї заяви акції Xiaomi підскочили на 5,4% до 22,50 гонконзьких доларів ($2,89), що є найбільшим денним зростанням у відсотках з 12 травня. Наразі невідомо, чи буде Xiaomi виробляти автомобілі самостійно або у партнерстві з іншими автовиробниками.
Як пише китайський портал My Drivers, Лей Цзюнь заявив, що електромобіль Xiaomi стане «останнім великим продуктом в його житті», і він зробить все можливе, щоб розвивати цей напрямок бізнесу компанії.
Перший завод Xiaomi з виробництва електрокарів буде розташований в передмісті Пекіна, в місті Ічжуан. Наразі у відділі досліджень і розробки проєкту вже працює 453 людини.
У березні Xiaomi заявила, що зобовʼязується інвестувати $10 мільярдів у новий підрозділ з виробництва електромобілів протягом наступних десяти років.
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