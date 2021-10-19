Рада обрала першим віцеспікером очільника «Слуги народу» Корнієнка
- Автор:
- Олег Панфілович
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Соколовська Інна / УНІАН
Верховна Рада призначила першим заступником голови парламенту очільника партії «Слуга народу» Олександра Корнієнка.
За відповідне рішення проголосували 256 нардепів.
Окрім Корнієнка, від фракції «Європейська солідарність» пролунала пропозиція обрати на цю посаду нардепа Софію Федину. У рейтинговому голосуванні Корнієнко набрав 248 голосів, Федина — 78.
Рада на засіданні в пʼятницю, 8 жовтня, не змогла обрати першого віцеспікера парламенту замість Руслана Стефанчука, який став його главою. Парламент закрив пленарне засідання, так і не ухваливши рішення щодо першого заступника голови парламенту.
- У четвер, 7 жовтня, Рада відправила у відставку спікера Дмитра Разумкова. За це рішення проголосували 284 нардепи. 8 жовтня Руслана Стефанчука обрали новим главою парламенту.
- Перед цим 5 жовтня Рада відсторонила Дмитра Разумкова від ведення засідання на два пленарні дні — на час розгляду питання про його відставку. Конфлікт між «Слугою народу» і головою ВР почався після того, як Разумков направив на експертизу до Венеціанської комісії законопроєкт про деолігархізацію до його розгляду у другому читанні в Раді. У «Слузі народу» просили, щоб закон передали після його ухвалення.