Рада обрала першим віцеспікером очільника «Слуги народу» Корнієнка

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Соколовська Інна / УНІАН

Верховна Рада призначила першим заступником голови парламенту очільника партії «Слуга народу» Олександра Корнієнка.

За відповідне рішення проголосували 256 нардепів.

Окрім Корнієнка, від фракції «Європейська солідарність» пролунала пропозиція обрати на цю посаду нардепа Софію Федину. У рейтинговому голосуванні Корнієнко набрав 248 голосів, Федина — 78.

Рада на засіданні в пʼятницю, 8 жовтня, не змогла обрати першого віцеспікера парламенту замість Руслана Стефанчука, який став його главою. Парламент закрив пленарне засідання, так і не ухваливши рішення щодо першого заступника голови парламенту.