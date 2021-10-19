Телескоп NASA зробив знімок надмасивної чорної діри

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Телескоп американського космічного агентства NASA «Чандра» сфотографував надмасивну чорну діру в сусідній галактиці Андромеди.

Знімок опублікували в Twitter космічної рентгенівської обсерваторії.

Маса цієї чорної діри перевищує масу Стрільця A більш ніж у 20 разів. Стрілець A — це надмасивна чорна діра в нашій галактиці Чумацький Шлях. Вона перевищує масу Сонця майже в чотири мільйони разів.

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