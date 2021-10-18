«Вакцинація — єдина альтернатива». Зеленський заявив, що виступає категорично проти локдауну по всій країні

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Masaaki Komori / Unsplash

Президент Володимир Зеленський заявив, що виступає категорично проти локдауну по всій Україні. Але для цього потрібно вакцинуватися від коронавірусу.

Про це він розповів в інтерв’ю ICTV.

Зеленський заявив, що пік чергової хвилі коронавірусу триватиме кілька тижнів. Він вважає, що Україна до цієї хвилі готова.

«За одну добу ми розгортаємо до 90 тисяч ліжок в інфекційних лікарнях з киснем, з ШВЛ, з усім. У нас повністю все готово. Є швидкі. Я вважаю, що це не велике, а важливе досягнення нашої медичної системи», — зазначив президент.

Він наголосив, що процес введення локдауну затягуватимуть якомога довше, щоб українська економіка продовжувала відновлюватися.

«Ми всі бачимо цифри — ми зростаємо. У нас зростає ВВП, бюджет. Наповнення бюджету в цьому році збільшилося більше, ніж було за планом. Наступного року воно також збільшиться […] Це дуже серйозний крок вперед. Локдауну я не хочу зовсім. І тому у людей вибір — вакцинація. Іншого немає», — підкреслив Зеленський.