В окупованій Горлівці припинили блокування співробітників ОБСЄ

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Flickr / OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

В окупованій Горлівці припинили блокування у готелі співробітників ОБСЄ. Акцію протесту влаштували нібито «патріотичні місцеві жителі», які вимагали звільнення взятого у полон ЗСУ бойовика Андрія Косяка.

Про це пишуть «Новини Донбасу».

Один із організаторів мітингу заявив, що місія ОБСЄ повинна виконувати свої обов’язки, зокрема супроводжувати місцевих до Горлівської фільтрувальної станції. Після цього мітингарі зібрали намети та розійшлися. Перед цим вони нібито провели зустріч із співробітниками ОБСЄ та донесли свою позицію з «вимогою звільнити Андрія Косяка».

В ОБСЄ поки не підтверджують повне відновлення роботи своєї місії.

«В результаті акції протесту перед готелем у Донецьку, в якому проживають члени місії, а також відповідно до внутрішніх процедур безпеки СММ не надсилає патрулі з Донецької моніторингової команди і Патрульного центру в цьому місті. Патрулювання з інших місць розміщення місії продовжується в звичайному режимі», — зазначила пресслужба ОБСЄ.

У звіті ОБСЄ йшлося про те, що власник готелю у Горлівці, в якому проживають співробітники місії, заявив, що наказ не випускати їх з готелю надійшов від так званого «мера» міста. Але очільник окупаційної адміністрації через деякий час заявив, що жодних наказів не давав. Після цього блокування завершилося.