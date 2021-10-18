У НАТО відреагували на заяву Кремля про згортання російської місії при Альянсі

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NATO / Flickr

У Північноатлантичному Альянсі наразі не отримували офіційних звернень від російської влади щодо припинення роботи представництва Москви в цій організації .

Про це йдеться в коментарі речниці НАТО Оани Лунгеску, повідомляє кореспондент «Радіо Свободи».

За словами речниці, у НАТО взяли до уваги коментарі міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова з цього питання.

«Ми звернули увагу на коментарі міністра Лаврова в медіа, однак не отримували жодних офіційних повідомлень щодо питань, які він порушив», — повідомила Лунгеску.

Нагадаємо, за словами міністра закордонних справ Сергія Лаврова, з 1 листопада Росія припиняє роботу свого представництва при НАТО і закриває військову місію звʼязку та інформбюро Альянсу в Москві.