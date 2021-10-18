МОЗ готує перелік протипоказань до вакцинації проти COVID

Новини

«Бабель»

Міністерство охорони здоровʼя України готує перелік протипоказань до вакцинації від COVID-19. Текст документа оприлюднять вже цього тижня.

Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, зараз завершується опрацювання повного переліку постійних або тимчасових протипоказань до вакцинації.

«Сподіваємося, що на цьому тижні вже офіційно оприлюднимо перелік. Він не буде затверджуватися постановою Кабміну, це буде розʼяснення. Також ми рекомендуємо формат довідки», — заявив Кузін.