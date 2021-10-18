У Харкові зайняті всі ліжка з киснем для пацієнтів з COVID
- Автор:
- Софія Телішевська
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Mohsen Atayi / Wikipedia
У лікарнях Харкова заповнені всі місця з киснем, які призначені для пацієнтів з коронавірусом. Ідеться про 719 ліжок.
Про це під час брифінгу заявила заступниця директора департаменту охорони здоровʼя ХМР Олена Головіна, передає місцеве видання «Обʼєктив».
«На сьогодні є 1 540 ліжок, а в стаціонарі перебуває 1 149 пацієнтів. Були випадки, коли стояли швидкі. Але там питання вирішувалося куди направити, або в реанімацію, або можна покласти на звичайне ліжко та підключити до концентратора, щоб хворий міг дихати», — розповіла Головіна.
За її словами, досі не було «патової ситуації», коли зовсім немає куди покласти пацієнта.
«Ми всі питання вирішували оперативно, і всіх хворих, яких швидка привозила, госпіталізували в наші лікарні», — зазначила Головіна та додала, що влада постійно збільшує кількість місць з киснем.
«У 13-й лікарні закінчили монтаж кисневої траси, доставили 113 ліжок, вони працюють у тестовому режимі. Іде монтаж нових кисневих точок, доповнюємо в 17-й лікарні і розглядається питання про розширення кисневих точок у 8-й лікарні, яку відкрили тиждень тому», — зазначила чиновниця.
Разом з тим вона підкреслила, що в Харкові фіксується зниження кількості хворих, які надходять у стаціонари.
Тим часом Хмельницька міська інфекційна лікарня також майже заповнена хворими з коронавірусом. У лікарні перебувають 197 пацієнтів із підозрою на хворобу або підтвердженим діагнозом.
Всього у лікарні для хворих на коронавірусну інфекцію розгорнуто 200 ліжок.
«Ліжка для хворих з COVID-19 у Хмельницькій інфекційній лікарні заповнені на 99%», — сказала директор закладу Оксана Піддубна.
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