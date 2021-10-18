Росія з листопада припиняє роботу свого представництва при НАТО
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
NATO / Website
Росія з 1 листопада припиняє роботу свого представництва при НАТО і закриває військову місію звʼязку та інформбюро Альянсу в Москві.
Про це заявив міністр закордонних справ Сергій Лавров, передає РИА Новости.
За словами Лаврова, Росія більше «не робитиме вигляд», що у найближчому майбутньому бачить перспективи в поліпшенні відносин з НАТО. Для контактів з РФ він порадив представникам НАТО звертатися до російського посла в Бельгії.
- 6 жовтня стало відомо про рішення НАТО вдвічі скоротити розмір російської дипмісії через агресивні дії РФ. Дипмісію при НАТО зобовʼязали залишити вісьмох дипломатів, які є співробітниками розвідки. Генсек НАТО пізніше пояснив, що висилка росіян не повʼязана із якоюсь конкретною подією — РФ в цілому посилила свою ворожу політику.
- У Кремлі після цього заявили про неможливість нормалізації відносин з НАТО і пообіцяли відреагувати.