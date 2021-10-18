Першу нитку «Північного потоку — 2» заповнили технічним газом — вона готова до роботи
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Першу нитку газопроводу «Північний потік — 2» заповнили технічним газом, аби підтримувати у ній нормальний тиск і надалі розпочати транспортування газу.
Про це компанія-оператор Nord Stream 2 повідомила у понеділок, 18 жовтня.
Нитка наповнена технічним газом обсягом приблизно 177 мільйонів метрів кубічних, що забезпечує рівень тиску 103 бара в газопроводі. Цього тиску досить, щоб надалі розпочати транспортування газу.
На другій нитці газопроводу ще тривають пусконалагоджувальні роботи — це етап, коли вводять змонтоване обладнання в безпечну експлуатацію.
Російське інформаційне агентство Интерфакс уточнює, що перша нитка готова до роботи.
- 10 вересня 2021 року будівництво трубопроводу «Північний потік — 2» повністю завершили. Газопровід передбачає прокладення по дну Балтійського моря двох ниток газопроводу протяжністю понад 1,2 тисячі кілометрів, кожна загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік. Ними Росія постачатиме газ до Німеччини через морські території РФ, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії.
- Німецький регулятор отримав документи для сертифікації «Північного потоку — 2», він має чотири місяці для рішення. Якщо регулятор сертифікує його, почнуться поставки газу.
- 21 липня США досягли домовленості з Німеччиною щодо «Північного потоку — 2». У Берліні заявили, що домагатимуться від Росії продовжити транзит газу через Україну на 10 років. Також у Німеччині зобов’язалися вживати заходів у разі, якщо Росія почне використовувати газ як спосіб тиску на Україну. При цьому для України жодних гарантій транзиту немає. Згодом голова «Газпрому» заявив про готовність продовжити транзит газу через Україну й після 2024 року. Це саме заявив і Володимир Путін.