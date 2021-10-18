Першу нитку «Північного потоку — 2» заповнили технічним газом — вона готова до роботи

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Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Першу нитку газопроводу «Північний потік — 2» заповнили технічним газом, аби підтримувати у ній нормальний тиск і надалі розпочати транспортування газу.

Про це компанія-оператор Nord Stream 2 повідомила у понеділок, 18 жовтня.

Нитка наповнена технічним газом обсягом приблизно 177 мільйонів метрів кубічних, що забезпечує рівень тиску 103 бара в газопроводі. Цього тиску досить, щоб надалі розпочати транспортування газу.

На другій нитці газопроводу ще тривають пусконалагоджувальні роботи — це етап, коли вводять змонтоване обладнання в безпечну експлуатацію.

Російське інформаційне агентство Интерфакс уточнює, що перша нитка готова до роботи.