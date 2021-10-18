«Витіснення ОБСЄ з окупованих територій». У ТКГ відреагували на блокування місії на Донбасі
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- Костя Андрейковець
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Flickr / OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine
Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі розцінює блокування роботи місії ОБСЄ бойовиками і проросійськими активістами як спробу витіснити ОБСЄ з окупованих територій.
У коментарі «РБК-Україна» і «Суспільному» спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що бойовики ведуть системний підрив повноважень місії на тлі того, що ОБСЄ констатувала загрозу своїм патрулям.
За його словами, патрулі місії дві доби були блоковані бойовиками в Донецьку і Горлівці, а на російських прикордонних пунктах переходу Донецьк і Гуково мандат ОБСЄ не продовжили. Про блокування баз місії проросійськими активістами, які влаштовували мітинги на вході готелю, де живуть співробітники ОБСЄ, повідомляли і в самій місії.
«Діяльність СММ ОБСЄ ми розглядаємо, як основу неупередженого моніторингу ситуації в районі збройного конфлікту на сході України та віддаємо належне місії, як силі, що сприяє діалогу між його сторонами — Україною і РФ», — зазначив Арестович, додавши, що ТКГ перебуває у постійному контакті з представництвом ОБСЄ у Відні та СММ ОБСЄ.
Пізніше член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш повідомив, що фактично бойовики в Горлівці взяли членів місії в заручники.
- Бойовики і проросійські активісти почали блокувати місію ОБСЄ 16 жовтня. Вони вимагають змусити Україну відпустити затриманого 13 жовтня в районі Золотого бойовика, який розвідував позиції українських військових з повʼязкою СЦКК. СБУ пізніше знайшла у його телефоні відео, на якому затриманий бере участь в обстрілі з міномета.
- Ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник заявив, що вважає «безглуздим» продовження діалогу щодо війни на Донбасі в Мінському форматі, поки Збройні сили України не відпустять бойовика, який під виглядом розмінування території намагався розвідувати позиції українських військових.
- 17 жовтня ОБСЄ тимчасово призупинила діяльність на Донбасі з міркувань безпеки, але патрулювання в Луганській області продовжила.