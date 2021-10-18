У Британії музей покаже «найстарішу зоряну карту світу», що датується бронзовим століттям

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У Британському музеї виставлять древній обʼєкт, який вважається найстарішою зоряною картою в світі. Про це повідомляє BBC.

Небесному диску із Небри 3 600 років, він датується бронзовою добою. Його виявили у Німеччині в 1999 році і він вважається однією з найважливіших археологічних знахідок ХХ століття.

Диск має діаметр близько 30 см, важить 2 кг і покритий синьо-зеленою патиною, прикрашеною золотими символами, що представляють Сонце, Місяць, зірки, сонцестояння та інші космічні явища. За даними ЮНЕСКО, що включила артефакт до свого глобального списку важливих історичних документів, диск дає унікальну можливість зазирнути в ранні знання людства про небеса.

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Зараз диск належить Державному музею передісторії Німеччини в Галле, але його передали в оренду Британському музею — вперше за 15 років. Диск виставлять у рамках виставки «Світ Стоунхенджа», яка триватиме з 17 лютого по 17 липня 2022 року.

Куратор виставки зазначив, що до якого б століття не належав диск, використовувався він, скоріш за все, як астрономічний інструмент для вимірювання кутів між точками сходу і заходу Сонця під час сонцестояння. Це ріднить його з такими древніми обсерваторіями, як Стоунхендж.

Диск виявили недалеко від міста Небра в Німеччині разом із мечами, сокирами та іншими предметами бронзового століття. Знайшли ці предмети за допомогою металошукача два незаконні шукачі скарбів, а потім поліція забрала їх під час обшуку.

Хоча широко вважається, що диск датується бронзовою добою, раніше дехто стверджував, що це підробка. У вересні 2020 року дебати поновилися, коли два археологи опублікували нову статтю, в якій говорилося, що обʼєкт може бути приблизно на 1 000 років молодше і датується залізним століттям. За повідомленням CNN, музей Німеччини відхилив ці твердження, заявивши, що деякі з них були непослідовними, «незрозумілими» і що дослідники проігнорували інші опубліковані дослідження.