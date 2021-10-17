Влада Кабо-Верде видала США посланника Мадуро, якого звинувачують у відмиванні грошей
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Влада острівної держави Кабо-Верде видала США колумбійського бізнесмена Алекса Сааба, громадянина Венесуели, який мав дипломатичний статус посланника венесуельського президента Ніколаса Мадуро.
Про це повідомляють DW і «Радіо Свобода».
Уряд Венесуели на знак протесту призупинив діалог з опозицією, яку підтримують західні країни.
Рішення про видачу Сааба США Конституційний суд Кабо-Верде прийняв у вересні. Сааб був затриманий у червні 2020 року, коли його приватний літак приземлився для дозаправки в Кабо-Верде. За заявою уряду Венесуели, Сааб виконував гуманітарну місію. У США і в Колумбії, Сааба звинувачують у відмиванні грошей для режиму Мадуро і привласненні сотні мільйонів доларів на продовольчій допомозі Венесуелі. У 2019 році Сааб потрапив під дію американських санкцій.
За даними ЗМІ, силовики Венесуели на помсту за видачу Сааба затримали шістьох американських нафтових менеджерів, але ця інформація остаточно ще не підтверджена.
- 13 жовтня президент Росії Володимир Путін призначив колишню «прокурорку Криму» Наталію Поклонську послом в Кабо-Верде. Після анексії півострова Росією Поклонська зрадила присязі і перейшла на сторону окупантів, а в 2016 році стала депутаткою Держдуми.
- У той же день Україна звернулася до Кабо-Верде і нагадала про розшук Поклонської. Вона перебуває під санкціями України, ЄС, США, Канади та Японії.