Глава МОЗ Ляшко: В Україні за дотриманням карантину слідкуватимуть 900 мобільних бригад

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Міністерство охорони здоров'я України

В Україні за дотриманням карантину слідкуватимуть 900 мобільних бригад, які створили спеціально для цього. У їх складі будуть поліцейські та працівники Держспоживслужби.

Про це в інтервʼю Радіо Свобода у суботу, 16 жовтня, заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

«Відбулася нарада, в якій брали участь усі контролюючі органи, зокрема Нацполіція, Держпродспоживслужба. Були долучені головні державні санітарні лікарі як України, так і областей. Створено 900 мобільних бригад, які будуть зараз рейдовими перевірками контролювати дотримання карантину», – зазначив Ляшко.

Рейдові бригади будуть працювати з перевірками, щоб виявляти порушників і притягувати їх до відповідальності. З порушниками вестимуть «роз’яснювальну роботу», а також передбачена адміністративна відповідальність.

Перед цим глава Нацполіції Ігор Клименко повідомляв, що правоохоронцям встановили на планшети програму, яка дозволяє зчитувати QR-код з міжнародних і внутрішніх сертифікатів про вакцинацію (вони потрібні будуть для відвідування закладів у «червоній» зоні).