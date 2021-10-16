Глава МОЗ Ляшко: В Україні за дотриманням карантину слідкуватимуть 900 мобільних бригад
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Міністерство охорони здоров'я України
В Україні за дотриманням карантину слідкуватимуть 900 мобільних бригад, які створили спеціально для цього. У їх складі будуть поліцейські та працівники Держспоживслужби.
Про це в інтервʼю Радіо Свобода у суботу, 16 жовтня, заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.
«Відбулася нарада, в якій брали участь усі контролюючі органи, зокрема Нацполіція, Держпродспоживслужба. Були долучені головні державні санітарні лікарі як України, так і областей. Створено 900 мобільних бригад, які будуть зараз рейдовими перевірками контролювати дотримання карантину», – зазначив Ляшко.
Рейдові бригади будуть працювати з перевірками, щоб виявляти порушників і притягувати їх до відповідальності. З порушниками вестимуть «роз’яснювальну роботу», а також передбачена адміністративна відповідальність.
Перед цим глава Нацполіції Ігор Клименко повідомляв, що правоохоронцям встановили на планшети програму, яка дозволяє зчитувати QR-код з міжнародних і внутрішніх сертифікатів про вакцинацію (вони потрібні будуть для відвідування закладів у «червоній» зоні).
- Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області від 18 жовтня переходять до «червоної» зони карантину. У «червоній» зоні відвідувати кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські місця можуть лише повністю вакциновані. Школи в «червоній» зоні можуть працювати, якщо 100% викладачів зробили щеплення.
- Раніше голова МОЗ Ляшко заявив, що нова хвиля коронавірусу в Україні почалася раніше, ніж прогнозувалося.