МОЗ «суворо контролюватиме» надання вчителям довідок про відвід від вакцинації

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Міністерство охорони здоров'я України

Сімейний лікар надаватиме вчителям довідку про медичні протипоказання, які унеможливлюють щеплення від COVID-19, а МОЗ «суворо контролюватиме надання цих довідок», щоб не було махінацій.

Про це міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко заявив в інтерв’ю «Радіо Свобода».

За його словами, учителі повинні вакцинуватися або їх відсторонять від роботи.

«У наказі йдеться про обов’язковість вакцинації, окрім обґрунтованих медичних протипоказань, коли не можна за станом здоров’я. Але, повірте, це невеликий відсоток людей — всього 3—4%», — сказав міністр.

З огляду на це МОЗ наголошує, що працюватиме над тим, аби вчителі не почали користуватися фіктивними довідками.

«Зараз ми все робимо для того, щоб запобігти будь-яким підробкам. Це буде в електронній системі охорони здоров’я. І довідка буде видаватися так само, як і COVID-сертифікат. Лікар, який видає цю довідку, буде робити медичний запис в електронній системі. І цей медичний запис можна спокійно відслідкувати: чому конкретній людині видана довідка про медичний відвід, якщо раніше, наприклад, не було записів про таку хворобу в історії хвороби, яка ведеться в електронному вигляді», — поінформував Ляшко.

Із 7 листопада в Україні запровадять обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для держпосадовців і працівників освіти. МОЗ затвердив перелік професій, виробництв і організацій, працівники яких зобов’язані зробити щеплення від коронавірусу. До нього включили працівників закладів освіти, центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.