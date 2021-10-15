США спрощують правила вʼїзду і з 8 листопада дозволяють прибувати з Європи

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Сполучені Штати Америки з 8 листопада скасовують заборону на поїздки для повністю вакцинованих пасажирів. Фактично ця зміна означає, що вакциновані мандрівники з Європи зможуть знову відвідати США.

Про це повідомив заступник речника Білого дому Кевін Муноз у пʼятницю, 15 жовтня.

Для вʼїзду в країну потрібна завершена вакцинація. Штати приймають усі препарати, які схвалила ВООЗ: AstraZeneca, Pfizer, Moderna та CoronaVac. Також потрібен буде ПЦР-тест, який зробили за 72 години. На карантині по приїзду сидіти не треба.

Обмеження ввів Дональд Трамп під час першої хвилі пандемії півтора року тому. Тоді він заборонив вʼїзд більшості іноземців, які побували у Британії, Китаї, Індії, Південній Африці, Ірані, Бразилії чи у 26 європейських країнах протягом останніх 14 днів. Українці, приміром, літали до США із пересадкою у Стамбулі, а не в Європі.

Європейські країни давно відкрили свої кордони для вакцинованих американських туристів, але, попри дипломатичний тиск в останні місяці, уряд у Вашингтоні досі відмовлявся відповідати взаємністю.