У Франції скасували безкоштовні тести на COVID для невакцинованих

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Франція відмовилася від практики безкоштовного тестування на COVID, якщо людина відмовилась вакцинуватися. Винятком будуть тільки пацієнти, які отримали від лікаря направлення на тестування.

Про це повідомляє The Guardian.

Таким чином, тести залишаються безкоштовними для вакцинованих дорослих і всіх дітей до 18 років. Невакциновані дорослі повинні будуть заплатити 22—45 євро за один тест.

Раніше уряд Німеччини вдався до подібного кроку, він скасував безкоштовні експрес-тести на COVID, і тепер громадяни мають оплачувати їх за свій рахунок.