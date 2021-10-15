Зеленський вивів Разумкова зі складу РНБО

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Олександр Кузьмін / «Бабель»

Президент Володимир Зеленський вивів колишнього голову Верховної Ради Дмитра Разумкова зі складу Ради нацбезпеки і оборони.

Про це йдеться в указі президента № 542/2021.

Замість Разумкова до складу РНБО включили нового спікера парламенту Руслана Стефанчука.

Наразі у складі РНБО перебувають 23 члени. Це низка міністрів і очільників найвищих військових структур. Також там присутні президент Національної академії наук, генеральний прокурор, голова Офісу президента, очільник Нацбанку та інші. Рішення в РНБО ухвалюються більшістю голосів.