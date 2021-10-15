Virgin Galactic не відправлятиме туристів у космос до кінця 2022 року через технічну проблему

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Virgin Galactic / Twitter

Компанія Virgin Galactic мільярдера Річарда Бренсона перенесла початок польотів туристів у космос на кінець 2022 року і починає модернізацію кораблів та літаків-носіїв.

Про це пише CNBC.

Під час випробувань фахівці Virgin Galactic виявили недоліки у міцності деяких матеріалів, що ставить під загрозу безпеку кораблів. Очікується, що усунення проблеми займе до 9 місяців. Тестовий політ ракетоплана Unity 23 відбудеться не раніше середини 2022 року.

В цілому у наступному році у Virgin Galactic заплановано три польоти — тестові Unity 23, Unity 24 і туристичний Unity 25. Конкретні дати компанія не називає.