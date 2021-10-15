В Україні за добу майже 14 тисяч нових COVID-хворих. Вакцинували 35 тисяч людей
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Plastifikator x «Бабель»
В Україні за минулу добу, 14 жовтня, виявили 13 624 нових хворих на коронавірус.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
Найбільше нових хворих в Харківській (1 492), Дніпропетровській (1 332), Запорізькій (927) і Житомирській (860) областях. У лікарні по країні госпіталізовано 4 947 людей, а померли від ускладнень 202 людини.
З початку пандемії від коронавірусу померли 60 137 людей.
Вакцинували за добу 34 897 осіб. Першу дозу отримали 19 703 людей, а другу — 15 194. Всього в Україні повністю вакцинували 6 364 933 особи. Загалом зроблено 14 159 120 щеплень.
- В Україні нова хвиля коронавірусу — вона почалася раніше, ніж її чекали. У «помаранчеву» зону карантину потрапили 17 областей України, а частина з них посилила карантинні заходи.
- З 21 жовтня в Україні нові правила пасажирських перевезень на час карантину, зокрема встановлюють обовʼязкову наявність документів про вакцинацію у пасажирів і водіїв транспорту міжрегіонального сполучення.