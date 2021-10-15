В Україні за добу майже 14 тисяч нових COVID-хворих. Вакцинували 35 тисяч людей

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В Україні за минулу добу, 14 жовтня, виявили 13 624 нових хворих на коронавірус.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Найбільше нових хворих в Харківській (1 492), Дніпропетровській (1 332), Запорізькій (927) і Житомирській (860) областях. У лікарні по країні госпіталізовано 4 947 людей, а померли від ускладнень 202 людини.

З початку пандемії від коронавірусу померли 60 137 людей.

Вакцинували за добу 34 897 осіб. Першу дозу отримали 19 703 людей, а другу — 15 194. Всього в Україні повністю вакцинували 6 364 933 особи. Загалом зроблено 14 159 120 щеплень.