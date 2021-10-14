Сейм Польщі ухвалив рішення про будівництво стіни на кордоні з Білоруссю. На це витратять €350 млн

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Straż Graniczna / Facebook

Сейм Польщі ухвалив рішення про будівництво на кордоні з Білоруссю стіни для захисту від нелегальної міграції.

Про це повідомляє PolsatNews.

Орієнтовна вартість будівництва становить 1,6 мільярда злотих (€350 мільйонів). З них 115 млн злотих (€25 млн) витратять на технічне оснащення стіни. Кошти виділятимуться з державного бюджету.

Загальна протяжність польсько-білоруського кордону становить 418 км. Міноборони Польщі з середини вересня будує на кордоні паркан з колючого дроту висотою 2,5 метра. Понад 80 км із запланованих 180—190 км вже встановлено.

9 жовтня 739 нелегалів спробували незаконно перетнути кордон між Польщею і Білоруссю. Це стало рекордним показником за один день (попередній рекорд був 473). За даними прикордонного відомства Польщі, з серпня було припинено близько 16 тисяч спроб незаконного перетину польсько-білоруського кордону, з них 5 тисяч — у жовтні. Багато з тих, хто намагається перетнути польський кордон — це вихідці з Афганістану та Іраку.