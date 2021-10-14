У президента Латвії виявили коронавірус. Другу дозу вакцини він отримав пів року тому
- Автор:
- Катерина Кадакова
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skaman306 / Getty Images
Президент Латвії Егілс Левітс захворів на коронавірус через пів року після вакцинації.
Про це повідомили в канцелярії глави держави.
«У президента Латвії позитивний результат на COVID-19 (експрес-тест). Президент Левітс зробить додатковий ПЛР-тест сьогодні пізніше», — йдеться в повідомленні.
Також у канцелярії заявили, що через коронавірус відклали зустріч Левітса з президентом Естонії Алара Карісом, який вже прибув до Латвії з робочим візитом. Із ним зустрінеться голова Сейму Інара Мурнієце.
За даними канцелярії, Левітс 13 жовтня повернувся зі Швеції.
Зазначимо, президент Латвії отримав другу дозу вакцини від коронавірусу 30 квітня.
- 4 жовтня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило застосування третьої дози вакцини від коронавірусу Pfizer-BioNTech через шість місяців після другого щеплення.
- Міжнародна група вчених заявила, що імунітет від COVID-19, який забезпечує вакцина Pfizer-BioNTech, послаблюється вже через місяць після щеплення навіть двома дозами, а через пів року знижується майже вдвічі.