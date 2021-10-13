Суд залишив під вартою Мангера та Левіна. Їх звинувачують в організації нападу на активістку Гандзюк

Новини

Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Дніпровський районний суд Києва продовжив запобіжні заходи обвинуваченим в організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

Про це йдеться в дописі групи «Хто замовив Катю Гандзюк» у Facebook.

Відповідно до рішення, яке ухвалили 13 жовтня, ексголова Херсонської обласної ради Владислав Мангер і колишній помічник депутата Херсонської обласної ради Олексій Левін мають залишатися під вартою до 11 грудня.

Громадська активістка Катерина Гандзюк померла в київській лікарні 4 листопада 2018 року після того, як трьома місяцями раніше в Херсоні її облили сірчаною кислотою. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк затримали шістьох осіб.