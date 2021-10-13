Суд оставил под стражей Мангера и Левина. Их обвиняют в организации нападения на активистку Гандзюк

Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года после того, как тремя месяцами ранее в Херсоне ее облили серной кислотой. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк задержали шесть человек.