Міноборони України хоче отримати від США нові зразки засобів протиракетної оборони

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Ковальчук Віктор / УНІАН

Україна очікує від Сполучених Штатів Америки кроку назустріч у забезпеченні ЗСУ новими зразками засобів протиповітряної і протиракетної оборони.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран, зазначивши, що у нас такі зразки на озброєнні відсутні.

Міністр додав, що під час першого візиту голови Пентагону Ллойда Остіна до України сторони обговорять виконання домовленостей, підписаних у Вашингтоні в серпні 2021 року.

«Тому що домовленості на папері — це одне, а їх імплементація — це вже інший крок, крок уперед», — зазначив Таран.

Нагадаємо, під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтону наприкінці серпня оборонні відомства держав підписали угоди про стратегічні засади оборонного партнерства та про проєкти у сфері досліджень, розробок, випробувань і оцінки. США допомагатимуть Україні протидіяти російській агресії, реформувати сектор оборони відповідно до стандартів НАТО, поглиблюватимуть співпрацю в Чорноморському регіоні, у сфері кібербезпеки та сприятимуть більш тісному партнерству оборонних розвідувальних органів.