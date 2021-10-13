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МОЗ розширить перелік професій, які зобов’язані вакцинуватися проти коронавірусу

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Мусієнко Владислав / УНІАН

Міністерство охорони здоровʼя розширить перелік професій та працівників організацій, які підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19.

Про це інформує пресслужба міністерства.

Оновлений наказ передбачає, що обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:

З 7 листопада в Україні запровадять обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для держпосадовців і працівників освіти. МОЗ затвердив чіткий перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких зобов’язані зробити щеплення від коронавірусу. До нього включили працівників закладів освіти, центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.