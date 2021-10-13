ВООЗ сформувала нову групу науковців, яка вивчатиме походження коронавірусу

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OSCAR DEL POZO / Contributor

Всесвітня організація охорони здоровʼя у середу, 13 жовтня, визначилась із 26 вченими до складу нового консультативного органа, який вивчатиме походження коронавірусу та інших майбутніх спалахів хвороб.

Про це повідомляє The Washington Post.

До складу групи входять вчені зі Сполучених Штатів і Китаю, а також з 24 інших країн. Їх офіційно оформлять після короткого періоду громадських консультацій. Група отримала назву Науково-консультативна група з походження нових патогенів (SAGO). Науковці, окрім вивчення походження коронавірусу, мають створити основу для вивчення майбутніх спалахів епідемій інших вірусів.

У групі SAGO будуть члени попередньої місії ВООЗ, яка також вивчала походження коронавірусу, однак більшість членів — нові. За словами представників організації, понад 700 експертів у цій галузі подали заявки на місце в команді SAGO, причому їх обрали не тільки за здібності, а й з урахуванням статі, етнічної приналежності і місця проживання. Вони працюватимуть протягом двох років, без оплати.

Керівниця відділу нових хвороб ВООЗ Марія ван Керкхове сподівається, що ця група проведе додаткові місії в Китаї і, можливо, в інших місцях.

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«Просто зараз це реальна можливість позбутися галасу, всієї політики і зосередитися на тому, що ми знаємо, чого ми не знаємо і на чому терміново нам потрібно сконцентруватися», — заявила ван Керкхове. Однак уникнути цього шуму буде складно, тим більше що Китай неодноразово заявляв, що вважає завершеним будь-яке розслідування походження коронавірусу на своїй території.

29 березня 2021 року ВООЗ випустила звіт про свій візит до Китаю, де її експерти намагалися встановити походження коронавірусу. У звіті сказано, що він передався людині від тварин. При цьому зараження людей напряму від кажанів теж вважають ймовірним. Також зазначається, що найближчий родич коронавірусу, який передався людям, виявляли у кажанів. Досить схожі віруси були у панголінів, а також у норок і котів, тому всі вони потенційно теж могли бути носіями хвороби.