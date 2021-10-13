У Києві не виконуватимуть рекомендацію МОН — школярі підуть на канікули за графіком
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
У КМДА заявили, що не виконуватимуть рекомендацію Міносвіти, а столичні школярі підуть на канікули за графіком.
Про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
«Причин для дострокового початку осінніх канікул немає. Наразі в школах Києва на Covid-19 хворіє трохи більше ніж 800 учнів, а це менше ніж 0,3% від загальної кількості столичних школярів. Крім того, у всіх закладах освіти вже вакциновано понад 86% працівників, що є однією з основних умов очної роботи», — зазначив він.
За його словами, до кінця жовтня у столиці планують вакцинувати майже 100% учителів. Також Мондриївський зазначив, що майже в усіх закладах освіти у Києві вже увімкнули опалення, щоб зробити процес навчання максимально комфортним.
- Національна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендувала Міністерству освіти і науки перенести початок канікул з 25 жовтня на 18 жовтня.
- У Львові з 18 жовтня школи та гуртки переходять на дистанційне навчання, також призупиняються планові госпіталізації та операції в лікарнях. У Харківській області школярів вирішили відправити на канікули на тиждень раніше — з 18 жовтня.