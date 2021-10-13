Справа про ДТП Трухіна: у ДБР розповіли, що досі не знайшли відео з моментом аварії
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Кузьмін Олександр / УНІАН
Державне бюро розслідувань досі не має відео моменту ДТП за участю нардепа від «Слуги народу» Олександра Трухіна.
Про це йдеться у відповіді ДБР на запит «Української правди».
«Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Поряд з іншими заходами, що направлені на встановлення всіх обставин правопорушення, встановлюються додаткові свідки події, інші відеозаписи та джерела інформації про неї, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні», — йдеться у повідомленні.
Також у бюро уточнили, що слідчі вилучили низку відеозаписів руху автомобілів, які за часом фіксації були наближені до часу ДТП, але самого моменту аварії на цих записах немає.
За даними ДБР, у справі вже допитані більше десяти свідків події, самого Трухіна ще не допитували, бо чекають на результати призначених експертиз.
Водночас у бюро зазначили, що ще встановлюють, хто саме перебував за кермом автомобіля Audi на момент ДТП 23 серпня 2021 року.
Окрім цього, у прокуратурі «УП» повідомили, що в ДБР, коли туди надійшли матеріали кримінального провадження з Національної поліції, створили нову групу слідчих та прокурорів, за ініціативою яких відомості про подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
- 23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі сталася ДТП за участю Audi, в якому перебував депутат «Слуги народу», заступник глави бюджетного комітету Олександр Трухін. ЗМІ спочатку повідомляли, що саме він був винуватцем аварії та керував авто. Згодом десятки видань видалили свої новини про ДТП або відредагували їх і прибрали ім’я нардепа.
- Загалом під час аварії травми отримали шестеро людей. Це пасажири Audi A8, Ford Kuga (голова Комітету арбітрів Української асоціації футболу італієць Лучано Лучі та його помічник) і Daewoo Lanos. Водій останнього раніше розповів «Бабелю», що не бачив, хто саме був за кермом A8. Речник МВС Артем Шевченко лише 30 серпня вперше офіційно підтвердив, що нардеп був у авто.
- Поліція вважає, що автомобілем керував не Трухін, а Віктор Склема — помічник депутата Полтавської обласної ради та керівника місцевого осередку «Слуга народу» Фахраддіна Мухтарова, а Трухін, як і Мухтаров, були пасажирами.
- Сам Трухін вперше прокоментував ДТП лише 1 вересня.