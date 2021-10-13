Wizz Air збільшує флот в Україні та запустить 26 нових рейсів

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Угорський лоукост Wizz Air протягом 3—6 місяців збільшить кількість своїх літаків в Україні та відкриє 26 нових маршрутів.

Про це повідомляє «ЦТС» з посиланням на президента авіакомпанії Роберта Кері.

В аеропортах Київа базуватимуться вісім літаків (зараз три), а у Львові — три (зараз один). Завдяки цьому компанія розширить польотну програму з чотирьох аеропортів України у 2022 році.

З Київа будуть запущені (частина відновлені) рейси в Париж, Ейндховен, Брюссель, Ніццу, Барселону, Мадрид, Аліканте, Малагу, Порту, Пальму-де-Майорка, Ханʼю і Базель.

Зі Львова запустять рейси в Мадрид, Ейндховен, Париж, Барселону, Ніццу, Тревізо, Брюссель, Афіни та Салоніки.

З Одеси рейси будуть літати в Афіни, Лондон і Пардубиці, а з Харкова — в Салоніки та Пардубиці.

Рейси з Києва до Парижу, Ейндховену і Брюсселю стартують з грудня 2021 року. Решта — навесні та влітку наступного року.

Wizz Air