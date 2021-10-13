Wizz Air увеличивает флот в Украине и запустит 26 новых рейсов

Венгерский лоукост Wizz Air в течение 3—6 месяцев увеличит количество своих самолетов в Украине и откроет 26 новых маршрутов.

Об этом сообщает «ЦТС» со ссылкой на президента авиакомпании Роберта Кери.

В аэропортах Киева будут базироваться восемь самолетов (сейчас три), а во Львове — три (сейчас один). Благодаря этому компания расширит полетную программу из четырех аэропортов Украины в 2022 году.

Из Киев запустят (часть восстановят) рейсы в Париж, Эйндховен, Брюссель, Ниццу, Барселону, Мадрид, Аликанте, Малагу, Порту, Пальму-де-Майорка, Ханью и Базель.

Из Львова запустят рейсы в Мадрид, Эйндховен, Париж, Барселону, Ниццу, Тревизо, Брюссель, Афины и Салоники.

Из Одессы рейсы будут летать в Лондон, Пардубице и Афины, а из Харькова — в Салоники и Пардубице.

Рейсы из Киева в Париж, Эйндховен и Брюссель стартуют с декабря 2021 года. Остальные — весной и летом следующего года.