Apple скорочує виробництво iPhone 13 через брак чипів

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Американська компанія Apple випустить до кінця цього року на 10 мільйонів менше нових смартфонів iPhone 13 через брак чипів.

Про це повідомило агентство Bloomberg.

Партнери Apple, компанії Broadcom і Texas Instruments, які займаються виробництвом напівпровідників, не можуть поставити достатню кількість чипів.

Компанія розраховувала випустити 90 млн нових моделей iPhone за останні три місяці року, але тепер загальний обсяг буде нижчим. Виробники чипів попередили, що попит буде випереджати пропозицію і протягом наступного року також.

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