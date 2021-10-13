Apple сокращает производство iPhone 13 из-за нехватки чипов

Американская компания Apple выпустит до конца этого года на 10 миллионов меньше новых смартфонов iPhone 13 из-за нехватки чипов.

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Партнеры Apple, компании Broadcom и Texas Instruments занимающиеся производством полупроводников, не могут поставить достаточное число чипов.

Компания рассчитывала произвести 90 млн новых моделей iPhone за последние три месяца года, но теперь общий объем будет ниже. Производители чипов предупредили, что спрос будет опережать предложение и в течение следующего года.