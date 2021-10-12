Росія запропонувала США взаємно скасувати всі обмеження щодо роботи дипломатів

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У Міністерстві закордонних справ Росії запропонували США взаємно скасувати всі обмеження на роботу дипломатичних місій.

Про це йшлося під час зустрічі заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова із заступницею держсекретаря США Вікторією Нуланд.

«Обговорили стан і перспективи розвитку відносин між двома країнами. Особливу увагу приділено питанням, що стосуються роботи закордонних представництв Росії та США на території одне одного. Пропонуємо зняти всі обмеження, що вводилися з обох сторін протягом останніх кількох років», — йдеться в повідомленні.

У російському МЗС заявили, що Росія не хоче подальшої ескалації, але всі «ворожі антиросійські дії без відповіді не залишаться».