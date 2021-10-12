У Тернополі посилили карантин — обмежили допуск до місцевих органів держвлади та ввели обов’язкову вакцинацію держслужбовців

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Міська рада Тернополя запровадила нові карантинні обмеження. Тепер до державних органів місцевої влади не можна буде потрапити без COVID-сертифікату або тесту.

Про це пише пресслужба міськради.

Там наголосили, що всі керівники виконавчих органів і комунальних підприємств повинні забезпечити вакцинацію співробітників, а у разі її відсутності — допусати на роботу лише за наявності щотижневого негативного ПЛР-тесту.

Також із 18 жовтня місцеві зможуть відвідувати органи державної влади винятково за умови наявності COVID-сертифікату, довідки про одужання або негативного тесту на коронавірус.

«Зараз у Тернополі відвідувачі закладів торгівлі, громадського харчування і розважальних закладів, а також самі працівники почали забувати про обов’язкові правила карантину: носіння масок, дотримання соціальної дистанції тощо. А це сприяє стрімкому поширенню коронавірусної хвороби. Тому відтепер, якщо підприємці будуть звертатися за дозволом на вечірню чи нічну торгівлю, одним з обов’язкових елементів для його надання буде наявність сертифікату про вакцинацію у всіх працівників, які здійснюють діяльність у цьому закладі громадського харчування», — заявив мер Тернополя Сергій Надал.