У Тернополі посилили карантин — обмежили допуск до місцевих органів держвлади та ввели обов’язкову вакцинацію держслужбовців
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Міська рада Тернополя запровадила нові карантинні обмеження. Тепер до державних органів місцевої влади не можна буде потрапити без COVID-сертифікату або тесту.
Про це пише пресслужба міськради.
Там наголосили, що всі керівники виконавчих органів і комунальних підприємств повинні забезпечити вакцинацію співробітників, а у разі її відсутності — допусати на роботу лише за наявності щотижневого негативного ПЛР-тесту.
Також із 18 жовтня місцеві зможуть відвідувати органи державної влади винятково за умови наявності COVID-сертифікату, довідки про одужання або негативного тесту на коронавірус.
«Зараз у Тернополі відвідувачі закладів торгівлі, громадського харчування і розважальних закладів, а також самі працівники почали забувати про обов’язкові правила карантину: носіння масок, дотримання соціальної дистанції тощо. А це сприяє стрімкому поширенню коронавірусної хвороби. Тому відтепер, якщо підприємці будуть звертатися за дозволом на вечірню чи нічну торгівлю, одним з обов’язкових елементів для його надання буде наявність сертифікату про вакцинацію у всіх працівників, які здійснюють діяльність у цьому закладі громадського харчування», — заявив мер Тернополя Сергій Надал.
- Раніше голова МОЗ Ляшко заявив, що нова хвиля коронавірусу в Україні почалася раніше, ніж прогнозувалося. Серед лідерів за поширенням вірусу в Україні великі міста — Харків, Запоріжжя, Дніпро й Одеса.
- З 7 листопада в Україні запровадять обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для держпосадовців і працівників освіти. МОЗ затвердив чіткий перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких зобов’язані зробити щеплення від коронавірусу. До нього включили працівників закладів освіти, центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.