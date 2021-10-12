У Львівській області оголосили надзвичайну ситуацію через брак газу для бюджетних установ
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
У Львівській області оголосили надзвичайну ситуацію через відсутність газу для опалення бюджетних установ. Відповідне рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у вівторок, 12 жовтня.
Про це повідомляє місцеве видання Zaxid.net.
Комісія заявила, що ситуація з відсутністю опалення у бюджетних установах є небезпечною для здоров’я мешканців та може спричинити збитки (наприклад, завдати шкоди музейним фондам). Заступник голови Львівської ОДА Віталій Загайний уточнив, що ця ситуація може призвести і до того, що область не увійде в опалювальний сезон своєчасно.
Більшість бюджетних установ, які використовують газ для опалення та гарячої води, не отримують його, зокрема через високу ціну. Керівник департаменту житлово-комунального господарства області Богдан Кейван розповів, що на Львівщині працює 825 бюджетних установ, які споживають природний газ для власних потреб. У цих установах є понад 4 тисячі пунктів обліку природного газу, з них на сьогодні включені лише 986, що складає 23,4%.
Львівська область — не перша, яка оголосила надзвичайну ситуацію через газ. 11 жовтня таке рішення ухвалили Закарпатська та Хмельницька області.
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