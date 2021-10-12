На території родинного маєтку принцеси Діани знайшли сліди поселення неандертальців

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Paul Hudson / Flickr

У фамільному маєтку принцеси Діани археологи знайшли оброблені частини морських мушель, яким щонайменше 40 тисяч років. Учені вважають, що це свідчить про наявність у цьому місці поселення неандертальців.

Про це пише Ancient Origins.

Маєток Діани розташований на північний захід від центру Лондону. Спочатку на його території сподівалися знайти місце середньовічного селища, яке покинули після чуми у XIV столітті. На наявність такого поселення вказував покійний граф Спенсер, батько Діани. Він вважав, що поселення розташоване за 914 метрів на захід від їхнього маєтку.

Однак група археологів під керівництвом виконавчого директора IDA Роджера Мішеля — однокурсника Чарльза Спенсера, брата нинішнього графа Спенсера, виявила свідчення поселення часів палеоліту, яке було домом для групи неандертальців. Вуглецеве датування різьблених мушель, виявлених на цьому місці, свідчить, що їм не менше ніж 40 тисяч років.