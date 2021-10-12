На территории семейного поместья принцессы Дианы нашли следы поселения неандертальцев

В фамильном имении принцессы Дианы археологи нашли обработанные части морских ракушек, которому не менее 40 тысяч лет. По мнению ученых, это свидетельствует о наличии в этом месте поселения неандертальцев.
Об этом пишет Ancient Origins.
Имение Дианы расположено на северо-запад от центра Лондона. Сначала на его территории надеялись найти место средневекового поселка, который покинули после чумы в 14 веке. На наличие такого поселения указывал покойный граф Спенсер, отец Дианы. Он считал, что оно расположено в 914 метрах к западу от их имения.
В итоге группа археологов под руководством исполнительного директора Института цифровой археологии Роджера Мишеля, однокурсника Чарльза Спенсера, брата графа Спенсера, обнаружила свидетельства поселения времен палеолита, которое было домом для группы неандертальцев. Углеродное датирование резных раковин, обнаруженных на этом месте, свидетельствует, что им не менее 40 тысяч лет.
- В Гибралтаре в пещере ученые обнаружили комнату, которой не менее 40 тысяч лет, там раньше жили неандертальцы. Эта находка может привести к революционным открытиям об их образе жизни.
- Археологи выяснили, что линии в пещере в Испании оставили неандертальцы более 60 000 лет назад. Исследование также показало, что пигмент применялся в разное время, иногда с интервалом в более 10 тысяч лет. То есть поколения неандертальцев со временем вернулись на это место, чтобы сделать символические надписи.
- Повреждения на костях наших дальних родственников — неандертальцев, найденных в Испании, свидетельствуют о том, что эти древние люди переживали сильные морозы, впадая в спячку, как это делают медведи, летучие мыши или ежи.