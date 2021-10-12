На территории семейного поместья принцессы Дианы нашли следы поселения неандертальцев

В фамильном имении принцессы Дианы археологи нашли обработанные части морских ракушек, которому не менее 40 тысяч лет. По мнению ученых, это свидетельствует о наличии в этом месте поселения неандертальцев.

Об этом пишет Ancient Origins.

Имение Дианы расположено на северо-запад от центра Лондона. Сначала на его территории надеялись найти место средневекового поселка, который покинули после чумы в 14 веке. На наличие такого поселения указывал покойный граф Спенсер, отец Дианы. Он считал, что оно расположено в 914 метрах к западу от их имения.

В итоге группа археологов под руководством исполнительного директора Института цифровой археологии Роджера Мишеля, однокурсника Чарльза Спенсера, брата графа Спенсера, обнаружила свидетельства поселения времен палеолита, которое было домом для группы неандертальцев. Углеродное датирование резных раковин, обнаруженных на этом месте, свидетельствует, что им не менее 40 тысяч лет.