Шведська академія відмовилася запроваджувати гендерні та етнічні квоти для лауреатів Нобелівської премії
- Автор:
- Олег Панфілович
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Глава Шведської королівської академії наук, яка вручає Нобелівські премії в галузі науки, заявив, що академія не запроваджуватиме гендерні квоти для одержувачів нагороди.
Про це пише BBC.
За словами Горана Ханссона, академія хоче, щоб люди отримували нагороду, «тому що зробили надзвичайно важливі відкриття». «Сумно, що жінок-лауреатів Нобелівської премії так мало, і це відображає несправедливі умови в суспільстві, які все ще існують», — сказав Ханссон.
Однак, за його словами, організатори премії вирішили, що не запроваджуватимуть квот за статтю або етнічною приналежністю. Ханссон зазначив, що це рішення «відповідає духу останньої волі Альфреда Нобеля».
«Урешті-решт ми вручимо нагороду тим, хто виявиться найбільш гідним, тим, хто зробив найважливіший внесок у науку», — сказав він. Водночас Ханссон зазначив, що в Західній Європі тільки близько 10% професорів природничих наук — жінки, і цю ситуацію необхідно виправляти.
Також глава академії пообіцяв, що Нобелівський комітет подбає про те, щоб серед номінантів на премію було більше жінок. «Нам потрібно по-іншому ставитися до жінок, які вивчають науку... Щоб у них була можливість робити відкриття, які нагороджуються Нобелівською премією», — додав Ханссон.
З моменту заснування в 1901 році жінкам було присуджено 59 Нобелівських премій. Марія Ресса стала єдиною жінкою, яка була удостоєна премії цього року. Першою жінкою, яка отримала Нобелівську премію, була Марія Склодовська-Кюрі. Вона ж залишається єдиною жінкою, яка отримувала цю премію двічі.
- 4 жовтня оголосили лауреатів Нобелівської премії з медицини та фізіології. Переможцями стали дослідники зі США Девід Джуліус і Ардем Патапутян. Їм присудили премію за відкриття рецепторів температури і дотику.
- 5 жовтня стали відомі лауреати з фізики. Нагороди удостоїлися Джорджіо Парізі, Клаус Хассельман і Сюкуро Манабе за «новаторський внесок в наше розуміння складних фізичних систем».
- 6 жовтня лауреатами Нобелівської премії в галузі хімії 2021 року стали Бенджамін Ліст з Німеччини та Девід Макміллан зі США. Нагороду вони отримали за відкриття нових методів синтезу молекул.
- 7 жовтня Нобелівський комітет оголосив лауреата премії з літератури 2021 року. Ним став танзанійський письменник Абдулразак Гурна.
- 8 жовтня Нобелівська премія миру за 2021 рік присуджена головному редактору «Новой газеты» Дмитру Муратову і американо-філіппінській журналістці Марії Рессі.
- Лауреатами Нобелівської премії з економіки 2021 року стали Девід Кард, Джошуа Девід Ангрист і Гвідо Імбенс. Кард отримав нагороду за «емпіричний внесок у вивчення економіки праці», а Ангрист та Імбенс — за «внесок в аналіз причинно-наслідкових звʼязків».