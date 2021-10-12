Instagram тестує функцію попередження користувачів про збої в додатку
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Videvo
Розробники соцмережі Instagram (належить Fаcebook) почали тестувати функцію повідомлення користувачів про збої в додатку.
Про це йдеться в блозі соцмережі.
«Ми тестуємо нову функцію, за допомогою якої будемо повідомляти у стрічці новин про відключення мережі або технічні проблеми, а також про те, коли вони будуть усунуті», — сказано у повідомленні.
Сповіщення буде приходити під час масового збою або інтенсивних скарг користувачів, наприклад, через сервіс Downdetector. Поки функцію тестуватимуть у межах США.
Крім цього, в Instagram зʼявиться нова вкладка «статус акаунта» — вона буде відображати попередження про те, що користувач може порушувати правила соцмережі своїм контентом.
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