Instagram тестує функцію попередження користувачів про збої в додатку

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Розробники соцмережі Instagram (належить Fаcebook) почали тестувати функцію повідомлення користувачів про збої в додатку.

Про це йдеться в блозі соцмережі.

«Ми тестуємо нову функцію, за допомогою якої будемо повідомляти у стрічці новин про відключення мережі або технічні проблеми, а також про те, коли вони будуть усунуті», — сказано у повідомленні.

Сповіщення буде приходити під час масового збою або інтенсивних скарг користувачів, наприклад, через сервіс Downdetector. Поки функцію тестуватимуть у межах США.

Instagram

Крім цього, в Instagram зʼявиться нова вкладка «статус акаунта» — вона буде відображати попередження про те, що користувач може порушувати правила соцмережі своїм контентом.

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