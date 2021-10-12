В Україні за добу 12 тисяч нових COVID-хворих, вакцинували — 123 тисячі осіб

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В Україні за минулу добу, 11 жовтня, виявили 11 996 нових хворих на коронавірус.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Найбільше нових хворих у Харківській (1 502), Львівській (978) та Дніпропетровській (856) областях. У столиці — 628. У лікарні по країні госпіталізовані 2 274 людини, а померли від ускладнень 352 українці.

Вакцинували за добу 123 230 людей. Першу дозу отримали 60 176 осіб, а другу — 63 054 людини. Всього в Україні повністю вакцинували 6 198 086 українців. Загалом зроблено 13 807 133 щеплення.