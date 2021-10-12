В Украине за сутки 12 тысяч новых COVID-больных, вакцинировали — 123 тысячи человек

В Украине за прошедшие сутки, 11 октября, выявили 11 996 новых больных коронавирусом.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Больше всего новых больных в Харьковской (1 502), Львовской (978) и Днепропетровской (856) областях. В столице — 628. В больницы по стране госпитализированы 2 274 человека, а умерли от осложнений 352 украинца.

Вакцинировали за сутки 123 230 людей. Первую дозу получили 60 176 человек, а вторую — 63 054 человека. Всего в Украине полностью вакцинировали 6 198 086 украинцев. В общем сделано 13 807 133 прививки.