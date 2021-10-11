Бойовики на Донбасі поранили одного українського військового

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Facebook / СБУ

Протягом доби бойовики на Донбасі шість разів обстріляли українські позиції, унаслідок чого один боєць ЗСУ отримав поранення.

Про це пише пресцентр ООС.

«Упродовж поточної доби зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння», — йдеться у повідомленні.

Пораненого військового вже доставили до лікарні. Він перебуває у важкому стані. Бійці ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.