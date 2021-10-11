Офіс генпрокурора повідомив ексвласнику Дельта Банку Лагуну про підозру у розтраті понад 1 мільярда гривень

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PR Department of Delta Bank

Офіс генпрокурора оголосив про підозру колишньому власнику та ексголові наглядової ради збанкрутілого Дельта Банку Миколі Лагуну в розтраті понад 1 мільярда 144 мільйонів гривень. Також повідомлення про підозру отримали двоє заступників голови ради директорів банку і директор однієї з пов’язаних фінансових компаній.

Про це розповіли в Управлінні комунікації Нацполіції та написала на своїй сторінці у Facebook генпрокурор Ірина Венедіктова.

За даними слідства, з 2012 року за вказівкою власника банку підприємству, бенефіціаром якого є його близький родич, фінустанова видала 160 млн гривень у кредит. Заставою за цим кредитом були 8 земельних ділянок, вартість яких завищена більше ніж у 100 разів.

Венедіктова зазначила, що Лагун за аналогічною схемою видавав кредити на фірмам-одноденкам, що не мали жодних активів та заставного майна.

Окрім цього, Дельта Банк нібито продав майнові права на кредитну заборгованість у 42 млн гривень за 4 млн гривень без будь-якої оцінки. Насправді операцію провернули через коригування залишків на рахунках у системі бухгалтерського обліку, а покупцем дешевого кредиту стала фінансова компанія, заснована Лагуном, директор якої за сумісництвом обіймав у Дельта Банку адміністративну посаду.

До того ж спільники вивели з-під застави нерухомість вартістю близько 16 млн гривень.

Наразі для відшкодування заподіяної шкоди у кримінальному провадженні арештовані активи Лагуна на суму 790 млн гривень, зокрема близько 200 земельних ділянок у Київській, Чернігівській та Івано-Франківській областях. Водночас арештовано 1 млн доларів на рахунку голови ради директорів в одному з швейцарських банків.

11 жовтня правоохоронці провели 13 санкціонованих обшуків вдома у фігурантів справи в Києві та Київській області та вилучили документи й електронні носії інформації, які мають доказове значення в провадженні.

Прокурори вручили Лагуну клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у понад 1 млрд гривень.

Окрім цього, Венедіктова заявила, що у справі про розтрату 2,5 млрд банку «Фінанси та кредит» повідомлено про підозру 6 фігурантам (зокрема власнику) і накладений арешт на майно вартістю, що відповідає розміру підтвердженої експертизою шкоди.

Також завершено спеціальне досудове розслідування щодо викрадення 5,5 млрд гривень, що належали Брокбізнесбанку та Національному банку України. Власнику банку та його спільникам повідомили про підозру в створенні злочинної організації, розкраданні чужого майна, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Арештовано майно на суму, що покриває доведену експертизою суму збитків у 866 млн гривень.

Венедіктова наголосила, що сукупна заборгованість банків перед власними вкладниками, не покрита виплатами Фонду, становить понад 120 мільярдів гривень, частина з них «банально розтрачена та розкрадена власниками та менеджментом цих установ».