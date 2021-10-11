Офис генпрокурора сообщил экс-владельцу Дельта Банка Лагуну о подозрении в растрате более 1 миллиарда гривен

Офис генпрокурора объявил о подозрении бывшему владельцу и экс-главе наблюдательного совета обанкротившегося Дельта Банка Николаю Лагуну в растрате более 1 миллиарда 144 миллионов гривен. Также сообщение о подозрении получили два заместителя председателя совета директоров банка и директор одной из связанных финансовых компаний.

Об этом рассказали в Управлении коммуникации Нацполиции и написала на своей странице в Facebook генпрокурор Ирина Венедиктова.

По данным следствия, с 2012 года по указанию владельца банка предприятию, бенефициаром которого является его близкий родственник, финучреждение выдало 160 млн гривен в кредит. Залогом по этому кредиту были 8 земельных участков, стоимость которых завышена более чем в 100 раз.

Венедиктова отметила, что Лагун по аналогичной схеме выдавал кредиты фирмам-однодневкам, у которых не было никаких активов и залогового имущества.

Кроме этого, Дельта Банк якобы продал имущественные права на кредитную задолженность в 42 млн гривен за 4 млн гривен без какой-либо оценки. На самом деле операцию провернули через корректировку остатков на счетах в системе бухгалтерского учета, а покупателем дешевого кредита стала финансовая компания, основанная Лагуном, директор которой по совместительству занимал в Дельта Банке административную должность.

К тому же, сообщники вывели из-под залога недвижимость стоимостью около 16 млн гривен.

Сейчас для возмещения причиненного ущерба по уголовному производству арестованы активы Лагуна на сумму 790 млн гривен, в том числе около 200 земельных участков в Киевской, Черниговской и Ивано-Франковской областях. В то же время арестован 1 млн долларов на счету председателя совета директоров в одном из швейцарских банков.

11 октября правоохранители провели 13 санкционированных обысков дома у фигурантов дела в Киеве и Киевской области и изъяли документы и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение в производстве.

Прокуроры вручили Лагуну ходатайство об избрании меры пресечения — содержание под стражей с альтернативой внесения залога более 1 млрд гривен.

Кроме этого, Венедиктова заявила, что в деле о растрате 2,5 млрд банка «Финансы и кредит» сообщено о подозрении 6 фигурантам (в частности владельцу) и наложен арест на имущество стоимостью, соответствующей размеру подтвержденного экспертизой ущерба.

Также завершено специальное досудебное расследование хищения 5,5 млрд гривен, принадлежащих Брокбизнесбанку и Национальному банку Украины. Владельцу банка и его сообщникам сообщили о подозрении в создании преступной организации, хищении чужого имущества, легализации доходов, полученных преступным путем. Арестовано имущество на сумму, покрывающую установленную экспертизой сумму убытков в 866 млн гривен.

Венедиктова отметила, что совокупная задолженность банков перед собственными вкладчиками, не покрытая выплатами Фонда, составляет более 120 миллиардов гривен, часть из них «банально растрачена и разворована собственниками и менеджментом этих учреждений».